Eesti keele õppimist nõudnud eluaegne vang soovib Venemaale saatmist

Tänavu juunis esitas Viru vangla Viru maakohtule taotluse Vene kodanikust Nikiforovi ennetähtaegseks vabastamiseks. Vangla põhjendas ettepanekut asjaoluga, et pärast vanglast vabanemist puudub Nikiforovil seaduslik alus Eesti Vabariigis viibimiseks, isikul on vanglas toimikus kehtiv reisidokument ning isik on avaldanud soovi kodakondsusriiki minna.