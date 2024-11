Insuldi eest pole keegi kaitstud. Ka noor ja tegus inimene

Olga Valgepea-Sergejeva ütleb, et kui diagnooside varalaekas on insult, siis ei tasu end veel invaliidiks pidada. Tema ei pea. "Jah, elu on muutunud, enda taastamiseks peab väga palju tegema ja kõik võib-olla ei taastugi. Aga tuleb jääda aktiivseks või alustada aktiivset ja tervislikku eluviisi."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik