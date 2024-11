Narva rannahoone remondiks kulub eeldatust rohkem raha

Põhjarannik kirjutas eelmisel nädalal, et Narva rannahoone katuse, vihmaveetorude ja terrassi kompleksremondiks kulub ligemale 130 000 - 150 000 eurot. Nüüdseks on selgunud, et hoone kordategemiseks vajalikud summad on tegelikult palju suuremad.