Ida-Viru korterelamute uuendamise 10 miljoni eurone toetusvoor läks lahti

Toetus on mõeldud korterelamute terviklikuks rekonstrueerimiseks, et vähendada energiakulusid ning parandada inimeste elamistingimusi. Tegu on viimase aasta jooksul juba kolmanda Ida-Virumaale suunatud taotlusvooruga. Kolme vooru peale kokku suunab riik Ida-Viru korterelamutesse ligi 35 miljonit eurot.

Taristuminister Vladimir Sveti sõnul on idavirulaste kodude renoveerimine endiselt erilise tähelepanu all. "Olen viimastel kuudel palju suhelnud nii tavaliste Ida-Virumaa inimeste kui ka omavalitsuste esindajatega ning näen, et huvi renoveerimise vastu kasvab. Hoo sissesaamisel on abiks olnud korteriühistute järjepidev nõustamine ja suurem riiklik toetus ning hea meel on näha, et korteriühistute teadlikkus ja aktiivsus on selle tulemusena märgatavalt kasvanud," sõnas ta.