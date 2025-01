Kohtla-Järve abilinnapea ründamises süüdistatav Oleg Šilov on säärase vihapurske eest juba korra karistada saanud

Jõhvi ettevõtja Oleg Šilov, kes praegu on kohtu all selle eest, et ta ründas 2023. aasta sügisel toonast Kohtla-Järve linnapead Erik Setškovi, sai samal aastal karistada agressiivse rünnaku eest, mille käigus lõhkus ta ühe auto küljepeegli. Nagu nüüd, väitis Šilov ka toona, et ta kaitses ennast.