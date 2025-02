ÜKS KÜSIMUS Kas päästjate palgad on tõusnud?

Paar aastat tagasi oli päästjatel küll protsentuaalselt väga suur palgatõus, aga keskmise palgani see siiski ei küüni, ammugi siis 1,2 keskmiseni, mida me ise oleme pidanud selliseks normaalseks tasemeks. Kohtla-Järve päästja palk on näiteks 1535 eurot, kuigi päästjatel on kah palgad erinevad. Suurema koormusega komandodes on palgad suuremad kui väiksema koormusega komandodes. Ida-Virumaal lisanduvad veel keemiatööstusega seonduvad riskid.