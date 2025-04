MIHKEL NESTOR Munad on kuum teema

Euroopa suurriikidest on hinnakasv olnud kõige jõulisem Hispaanias, kus munahinnad on aastaga kasvanud 11%, samas kui Itaalias on tõus piirdunud 4,6%ga ja Saksamaal kõigest 2,2%ga. Prantsusmaal on munahinnad aastaga aga isegi pisut vähenenud. Viriseda ei tohiks ka eestlased: siin on munade aastane hinnatõus olnud 0,9%, samas kui kohvi ja šokolaad on aastaga kallinenud 30%. Ratsionaalne eestlane peaks siit järeldama, et šokolaadimunade asemel peaks kindlasti kanamuna eelistama.

Nagu ilmneb statistikaameti aprillikuisest teatest, on munad tähtsal kohal ka Eesti majanduses. Nende arvepidamise põhjal toodeti Eestis 2024. aastal 189,5 miljonit muna, mis on umbes 6% enam kui aasta aega tagasi. Munade kogutarbimine kasvas sama ajaga 9%, ulatudes 356 miljonini.

Tähelepanelik lugeja võib siit järeldada, et kodumaiste munade osakaal annab kogutarbimisest vaid poole ehk ligi iga teine Eestis söödud muna on imporditud. Vähemalt tarbija jaoks on kodumaine muna muutunud õnneks suhteliselt kättesaadavamaks, sest importmunade hinnad on viimasel ajal tõusnud enam kui kümnendiku võrra. Kui muna pole just kodumaine, siis vähemalt väga kaugelt ta siia üldjuhul ei saabu − valdavalt on need pärit Lätist ja Leedust, kuid vahel ka Poolast või Ukrainast. Kohalikele tootjatele välismaine odav konkurents mõistagi ei meeldi, seda eriti olukorras, kus poekettidele meeldib võistelda kõige odavama muna auhinna nimel, mis tootjate marginaali kohati suisa miinusesse võib viia.

Õnneks on Eesti tarbija aina rikkam ja nõus kanade heaolu nimel soetama mune ka USAga võrdväärse hinna eest − seda siis juhul, kui kana pole surutud pisikesse puuri, vaid on elanud vaba ja õnneliku elu. Suured jaeketid on peagi lubanud puurikanade munade müügist hoopis loobuda. Vähemalt esialgu jääb kodumaine muna siiski kättesaadavaks ka lihtsa inimese jaoks, sest puurikanade pidamise keelustamist plaanitakse Eestis alles aastal 2035.