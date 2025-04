Talgulisi kutsutakse meisterdama raamatujagamise kappe ja suurelt unistama

"Me kogume kõik unistused kokku ning analüüsime neid koos tippteadlaste ja ekspertidega, et mõista, mida eestimaalased tegelikult väärtustavad ja ootavad. Tulemuseks saab olema kõigi eestimaalaste ühine tulevikunägemus Eestist aastal 2050," lisas ta.

Projekti algataja Eva Truuverk sõnas, et praegusel ajal, mil globaalsed väljakutsed võivad tunduda ületamatuna, on just kohalikul tasandil unistamine see, mis annab meile tagasi tegevusvõime ja lootuse. "Iga paik Eestis on eriline − kui kohalikud elanikud julgevad koos unistada, sünnivad head mõtted, mis aitavad just nende kodukanti edasi arendada."