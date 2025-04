JUHTKIRI Kaitsevägi Narvas − miks alles nüüd?

Kui mujal Eestis võeti see uudis vastu imestusega, et kas tõesti kaitseväel seni polegi kaitseliidu kõrval olnud ühtegi üksust Eesti suuruselt kolmandas linnas Narvas, mis asub piiri ääres, kus kohe teisel pool jõge on ohtlik ja kuri naaber, siis Narva elanikelt hakkasid tulema sõnumid, et seda küll neile vaja pole. Et vormis mehed ja naised tekitavad pingeid ja et nad võivad olla ohtlikud.