NÄDALA KUJU Hendrik Agur

Aguril on kombeks suurelt ette võtta ja seejuures mis tahes takistustele vaatamata ka järjekindlalt sihile jõuda. Nii ütles ta ka nüüd kohe välja, et tahab juba ülejärgmisest õppeaastast muuta Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses õppetöö täielikult eestikeelseks ja teha sellest ametikooli, mis oleks noortele ihaldusväärne, aga mitte viimane sundvalik.

Kutsehariduskeskust viimased kaks aastat juhtinud Mati Lukas on osa sellest rehkendusest ära teinud ja vahetanud välja üle saja õpetaja, kes riigikeelt ei valda ja nõuetele ei vasta. Võrrandi teine pool on aga keerukam: õpilased, kes pole põhikoolis suutnud eesti keelt ära õppida ega ole teisteski ainetes kuigi õpihimulised olnud. Erinevalt gümnaasiumidest ei saa kutsekoolis taseme põhjal õpilasi sisse ega välja sõeluda. Tuleb õpetada kõiki. Kuidas Agur sellega toime tuleb, ei tea veel keegi, aga üsna kindel on, et ega ta enne jäta kui tulemus käes.