ÜKS KÜSIMUS Miks on tarvis õppusteks sulgeda Narva piiripunkt?

Ränderünde oht on viimaste aastate jooksul kasvanud, mistõttu tuleb ka Eestis sellisteks olukordadeks harjutada. Me pole küll samasuguse ränderünde surve all olnud nagu näiteks Soome, Läti, Leedu või Poola, aga ei ole välistatud, et midagi sellist tehakse ka meie vastu.