JUHTKIRI Sünnipäevalaua katavad maksumaksjad

Teine pool on aga see, et ei tasu unustada, et kõik need tuhande inimese lisahüved maksavad kinni maksumaksjad, keda Eesti suuruselt viiendas linnas on vähem kui 15 000. Seda enam tasub kaaluda, kas ajal, mil majandus ei kasva ning pidevalt on aktuaalne kulude kärpimine, on otstarbekas kasvatada kulutusi, et luua selliseid lisahüvesid, mis enamikule maksumaksjatest erasektoris osaks ei saa.