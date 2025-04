Ida-Viru uued ettevõtted lükkasid jala filmitööstuse ukse vahele

Animafilmi tegija Maria Tšaika on teinud koostööd paljude Venemaa multifilmistuudiotega, aga pärast Venemaalt Sillamäele kolimist oli tal vaja leida uusi partnereid.

Eri valdkondade inimesed fotograafidest juuksuriteni õppisid aasta jooksul lugema filmimaailma keelt ja lõid oma ettevõtte, et astuda võtteplatsile − IDA Hubi filmitööstuse inkubatsiooniprogramm lõpetas oma esimese aasta. "Me ei ole filmikool. Me ei tooda produtsente ega režissööre, vaid kaadritaguseid taustajõude," selgitas programmijuht Britta Merirand.