Kui vaadata pikemat ilmateadet, siis Tartu maratoni radadele ei ole lähinädalatel lund oodata. Kas see tähendab, et Tartu maraton sõidetakse sel aastal Ida-Virumaal?

Alutaguse on praegu maratoni sõitmiseks ainuke sobiv paik Eestis ja me töötame selle variandi kallal. Paneme seljad kokku Alutaguse maratoni korraldajatega, et eeloleval nädalavahetusel saaks Alutaguse maraton korraldatud. Kui ilmaolud jäävad selliseks, nagu nad praegu on, ja prognoosid ennustavad, et nii läheb, siis tahaks jah ülejärgmisel nädalavahetusel olla ka Tartu maratoniga Alutagusel.