ERIK GAMZEJEV Vastuseismise epideemia bumerangiefekt

Poliitikud on rääkinud aastaid sellest, kuidas ettevõtluse edendamiseks tuleb vähendada bürokraatiat ja regulatsioone. Ettevõtjate ühendused väidavad, et tegelikult tuleb seda kõike ainult juurde.

Eesti Energia kaevandusi, õlitehaseid ja elektrijaamu majandava Enefit Poweri juhtimise läinud sügisel üle võtnud Lauri Karp rääkis hiljutises intervjuus Põhjarannikule , et energeetika muutub regulatsioonide lisandumise tõttu aina sarnasemaks pangandusega. Varem oli otsuste tegemine märksa lihtsam kui praegu. Ta võrdleb oma tööd keeruka algebraülesandega, kus tuleb teenida kasumit riigile, kindlustada Eestit mõistliku hinnaga elektriga, säilitada töökohti ja muuta ettevõte konkurentsivõimeliseks ka rohepöörde tuultes. Selles võrrandis on tundmatuid muutujaid, mis mõjutavad plaane, rohkem kui üks − olgu selleks USA presidendi energiapoliitika, mis mõjutab ka Euroopat või süsinikukvootide hinnad.

Regulatsioonide etteaimamatus džunglis on paraku ka eksimise tõenäosus suurem. See pärsib laiemalt ettevõtjate riskijulgust ja lõpuks kannatab kogu ühiskond. Triviaalne tõde on, et ühiskonna areng ja heaolu ei ole hea tervisega ettevõtluseta võimalikud.

Tasakaalu tabamine majanduskasvu ja keskkonnahuvide vahel ei ole lihtne. Debatt on demokraatliku ühiskonna loomulik osa. Samuti on vaja, et suurematele ettevõtmistele eelnevad põhjalikud avalikud arutelud, kus kaalutakse erinevaid huvisid. Aga kui need protsessid on läbitud, siis peab ettevõtjatel olema võimalik plaane ellu viia.