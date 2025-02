MARE ROOSILEHT Riigikeel Ida-Virumaal ehk Kust king pigistab

Saan seda väita, sest meie TalTechi Virumaa kolledži tiimiga oleme selle teekonna ise läbi käinud. Üleminek eestikeelsele õppele oli keeruline ning nõudis palju pingutust, järjepidevust ja teadlikke otsuseid. Oli hetki, mil tundus, et takistusi on rohkem kui lahendusi, kuid me ei andnud alla. Nüüdseks on kolledž täielikult eestikeelsele õppele üle läinud ning see on tõestus, et sihikindla tegutsemise ja tugeva meeskonnatööga on see võimalik.

Omavalitsusjuhid vastutavad selle eest, millised koolijuhid ametisse määratakse. Kas valitakse direktorid, kes on valmis sihikindlalt ja läbimõeldult üleminekut ellu viima? Või leitakse inimesed, kes süsteemi mugavaks jätavad ja tegelikke muudatusi ei algata?

Kohtla-Järvel on käimas koolide liitmine ning ees seisab uute juhtide valik. See on koht, kus tehakse otsuseid, mis määravad hariduse kvaliteedi aastakümneteks. Kui juhtkond ei sea selgeid eesmärke ega toeta õpetajaid, jääb üleminek sisuliselt tegemata ja kannatajad on lõpuks ikkagi lapsed.

Hiljuti, kui jagasin veebiportaalis mõtteid, kuidas toetada venekeelseid õpetajaid, ning rääkisin koolijuhtide töökultuurist, sain vastuseks süüdistusi. See pani mind mõtlema − võib-olla just siin ongi koht, kust king kõige rohkem pigistab? Kas probleem on ainult keeleõppes või on see hoopis sügavamal, puudutades haridussüsteemi juhtimist, suhtumisi ja koolikultuuri?

Eestikeelsele haridusele üleminek ei ole ühe inimese ega ministeeriumi töö, vaid kogu ühiskonna ülesanne. Kui tahame, et Ida-Virumaa noortel oleksid samad võimalused nagu ülejäänud Eestis, tuleb see reform läbi viia läbimõeldult, süsteemselt ja sisuliselt. Edasilükkamine ei muuda seda lihtsamaks − see teeb asja ainult hullemaks.