üks küsimus Kuidas valitsus soodustab omavalitsuste ühinemist?

Vabatahtlik ühinemine on kohalike omavalitsuste volikogude algatatav ja korraldatav menetlus. Viimane positiivne näide on Jõhvi ja Toila vallast. Mõlemad vallavolikogud otsustasid, et 2025. aasta valimistele minnakse ühe omavalitsusena. See otsus tehti, ilma et riik oleks andnud eelneva garantii ühinemistoetusele. Valitsuskabinet arutas 6. veebruaril teemat ja otsustas toetada ühinemisi põhimõtteliselt ja soodustada omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist. Regionaal- ja põllumajandusministril tuleb teha riigi eelarvestrateegia 2026-2029 koostamisel ettepanek ühinemise soodustamise kohta, sealhulgas käimasolevate ühinemisprotsesside kohta. Regionaal- ja põllumajandusministeerium sai ülesande töötada välja vajalike seaduste muutmise seaduseelnõud.