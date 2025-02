JUHTKIRI Tundlik keeleküsimus

Sellest annab tunnistust kas või asjaolu, et paljud riigiasutused on trükkinud ka venekeelseid infovoldikuid, korraldanud vene keeles infopäevi ja pressikonverentse, tööle on võetud inimesi, kelle ülesanne on just venekeelse meediaga suhtlemine, asutustel on olnud venekeelsed veebisaidid jne. Eks see on olnud tingitud praktilisest vajadusest, sest kui riik tahab jõuda võimalikult paljude Eesti elanikeni, tuleb tal seda teha keeles, millest need inimesed aru saavad. Arvestades, missugune väärinfo tulv ja propaganda on aastate jooksul idapiiri tagant siia voolanud, on see olnud ka julgeoleku küsimus.