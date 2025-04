TERVISEKASSA HPV ei küsi sugu ega vanust − kaitse end ja oma lapsi!

HPV ja vähk

Paraku on papilloomiviiruse paarisaja alatüve seas 16 sellist, mis on suure onkogeense riskiga − neist on põhjustatud 95% kõikidest emakakaelavähkidest. Eriti ohtlikud on HPV-16 ja HPV-18. Lisaks on HPV seotud teistegi elundite vähiga. Näiteks seostatakse HPVd peenisevähi, pärakuvähi, häbemevähi, vulvavähi ja tupevähiga, samuti suu- ja neeluvähiga, millesse haigestumine kasvab kiiresti nii Eestis kui ka teistes riikides.

Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 300 HPVst põhjustatud vähki, neist 120-150 on emakakaelavähid. Kuigi tänu emakakaelavähi sõeluuringule avastatakse rakumuudatused ja vähieelsed seisundid varem ning seetõttu on haigestumus hakanud vähenema, oleme Euroopas paraku ikka veel haigestumiste poolest esirinnas. Eriti kurb on see, et pooltel diagnoosi saanutel on vähk juba kaugele arenenud staadiumis, millele efektiivset ravi pole. Küll aga oleks saanud nende naiste elu päästa, kui vähk oleks avastatud varem. Seejuures on emakakaelavähk ainus HPVst põhjustatud vähk, mis on ennetatav kahel moel: nii sõeluuringul käies kui ka vaktsineerides.

Kuidas HPV levib?

HPV ehk inimese papilloomiviirus levib kergesti ja sageli märkamatult. See ei vaja sugulist vahekorda - nakatumine võib toimuda ka lihtsa nahk naha või limaskesta kokkupuutel.

HPV võib levida:

* sugulisel teel: tupe-, anaal- ja oraalseksi kaudu.

* suudlemisel: viirus võib kanduda sülje ja limaskestade kaudu. Suus ja neelus võib esineda HPV oraalne vorm, eriti HPV-16 tüvi. Kui ühel partneritest on suus aktiivne HPV infektsioon (ka nähtavate sümptomiteta), võib viirus levida suudluse kaudu, eriti kui toimub aktiivne süljevahetus.

* HPV suudab tungida läbi mikroskoopiliste limaskesta vigastuste huultel või suus.

* nahakontaktiga: intiimpiirkonna nahk naha kokkupuutel.

* sõrmede või esemete kaudu, kui puudutatakse nakatunud piirkonda ja seejärel teist kehaosa.

Mis kasu on vaktsiinist?

HPV-vastane vaktsiin võib oluliselt vähendada HPVst põhjustatud emakakaela-, häbeme-, tupe-, päraku- ja suuõõnevähki ning vähieelsetesse seisunditesse haigestumise riski. Vaktsiin kaitseb ka suguelundite tüügaste eest (teravad kondüloomid).

Kahjuks levivad endiselt müüdid, et HPV-vaktsiin on seotud varajase seksuaalkäitumisega või et see "soodustab" seksuaalelu algust. See on väär.

Tegelikult on HPV-vastane vaktsineerimine meditsiiniline ennetusmeede − sama loogiline ja vajalik kui vaktsineerimine gripi või hepatiidi vastu. Vaktsiin töötab kõige tõhusamalt siis, kui see tehakse enne viirusega kokkupuutumist, mistõttu seda soovitatakse just 12-18aastastele noortele.

Allikad: dr Juri Košelev, www.vaktsineeri.ee/hpv