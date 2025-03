ARKADI ZAKARLJUKA Jõhvi vald peaks olema suuteline toetama oma esindusmeeskonda

Sergei Ivanovi juhitav jalgpalliklubi Phoenix on ainus Jõhvi võistkonnaspordi klubi, mis esindab meie omavalitsust kõrgel tasemel. Klubi jalgpalllimeeskond mängib riigi tugevuselt kolmandas liigas ja saalijalgpallimeeskond meistriliigas.

Klubis on loodud laste- ja noortemeeskondade süsteem. Klubi kasvandikud võtavad regulaarselt osa riigi meistrivõistlustest ja karikaturniiridest. Nendes meeskondades arendavad oma sportlikku meisterlikkust nii meie valla poisid kui ka motiveeritud noored teistest omavalitsustest. Hea füüsiline ja vaimne ettevalmistus pole mitte ainult sportlike saavutuste hea alus, vaid võib olla ka meie tulevaste kaitsjate, sõdurite ettevalmistuse alus.

Konkurentsivõimelise meeskonna ettevalmistamine on individuaalspordialadega võrreldes palju keerulisem ja rahaliselt kulukam. Seetõttu pean ekslikuks Jõhvi vallavalitsuse otsust mitte toetada jalgpalliklubi Phoenix taotlust toetada meeskonna osalemist Eesti jalgpalli esiliiga B-tasandil summas 4100 eurot.

Olen kindel, et Jõhvi valla eelarvest on võimalik leida see vajalik rahasumma klubi toetamiseks.