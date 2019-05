Esimesed sada kakskümmend limusiini tõugu lihaveist saabusid MTÜ Struugade Hooldus eestvõttel Saksamaalt Narva struugade luhtasid hooldama mullu jaanipäeva paiku. Said seal päris kenasti hakkama ja tegid nii tublit tööd, et see andis julgust ettevõtmist laiendada.