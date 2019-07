Sajad idavirulased harjutavad pealinnas tantsupeo mustreid

Kohtla-Nõmme pererühma tantsija Tarmo Kütt ütles, et saab sel suvel 50, aga on tantsupeol osalejana esimest korda. Nagu ka samas rühmas tantsivad abikaasa ja noorem poeg. "Vanem poeg on laulu- ja tantsupeol toitlustaja, ainult tütar jäi vabatahtlikult koju koera toitma," rääkis ta.