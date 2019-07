Kuidas ma 1947. aastal elu esimesel laulupeol käisin

Laulud õpetas-juhatas ta meile viiuli abil selgeks − see oli tema lemmikpill. Lauluhuvi oli väga suur, eriti pärast seda, kui saime teada, et on võimalus pääseda üldlaulupeole, kui saame vajalikud laulud selgeks.

Ma ei mäleta, et proovidest suurt viilimist oleks olnud. Ja lõpuks see ettevõtmine õnnestuski. Tallinna sõitsime rongiga ja juba mitu päeva enne laulupidu. Enne pidu toimusid laululaval proovid nii kooriliikide kaupa kui üldproovid.

Olen lapsest saadik laulda armastanud. Laulsin segakooris, võib öelda, et kogu eluaja. Oma elu esimesel laulupeol olin 4aastasena ja pidu toimus endise Jõhvi mõisa härrastemaja trepil Jõhvi pargis. Sõja ajal lasti mõisahoone õhku ning sellel kohal on praegu Jõhvi kontserdimaja.

Minu esimene üldlaulupidu tuli aga hulk aastaid hiljem. See on võrratu elamus kogu eluks. Ülev hetk oli ja on ikka alati see, kui dirigent puldis käed tõstab ja mitu tuhat lauljat laval tardub ootusärevas vaikuses, siis rõkatab ja kõlab võimas laul.