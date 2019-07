LAULUPIDU: Erika Kõllo ja Urve Kilk pälvisid kõrge tunnustuse

"Ma valetaks, kui ütleks, et see mind ei liigutanud," ütles laulu- ja tantsupeo Ida-Virumaa kuraator Erika Kõllo, näidates uhkusega kodarraha, mis on ajalooliselt olnud Eesti eripärane ehtetüüp. "Kahtlemata liigutas, see tuli mulle suure üllatusena. Enamik kodarraha saajaid olid väga tuntud ja tunnustatud dirigendid; kuraatoreid oli nende seas ainult mõni."