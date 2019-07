LAULUPIDU: Rekordinaine Olga Portnova

Kohtla-Järve muusikaõpetaja ja dirigent Olga Portnova torkas laululaste rohkusega silma juba viimasel noorte laulupeol, kus ta oli kolme kooriga. Seekord lunastas peopääsme neli Ahtme koori, ehkki juhendaja oli sisimas mõelnud, et enam ta nii palju lapsi peole ei too.

Kas järgmise peo rongkäigus marsib naise selja taga juba viis koori?

"No kui Ahtme gümnaasiumi [1. septembrist põhikooli − toim.] mudilaskoor kasvab lastekooriks, siis saab moodustada uue mudilaskoori. Võimalusi on, sest mõlema kooli administratsioon toetab mind väga."

Kümme punkti

Ahtme kunstide koolis juhendab Portnova mudilas-, laste- ja poistekoori, kusjuures sealne mudilaskoor sai ettelaulmisel ainsana Ida-Virumaal maksimumhinde 10 punkti.

"Ahtme kunstide kooli mudilaskoor lasti seekord laulma kesksesse sektorisse, kus seisavad ETV ja Eesti Raadio laululapsed. Lihtsalt nad on väga motiveeritud, neile meeldib laulda ja neil silmad säravad peas," põhjendab Portnova mudilaskoori edu.

Suurepärase tulemuse tegi ka Ahtme gümnaasiumi mudilaskoor: 9,9 punkti. "Tavakooli lapsed ei tunne nooti, aga nad suutsid kogu repertuaari väga hästi omandada. See oli Ahtme gümnaasiumis minu debüüt ja kohe nii hea tulemus," rõõmustab Portnova, kelle sõnul oli seal pärast muusikaõpetaja vahetumist koorilaulus aastatepikkune paus.

Juhendaja lemmiklaul oli sellel peol ühendkooride esituses kõlanud Tõnis Mägi "Ilus oled, isamaa". Aga mis olid laste lemmikud? "Tundub, et kõik laulud. Näiteks lastekoorile meeldis "Õnn ei tule pikutades", poistele vist "Spordimeeste laul", mis on ka liigutustega. Mudilaskooril oli kogu repertuaar väga hea."

Eriline õhkkond

Mida lapsed ise kostavad?

"Meile meeldivad väga kõik laulud," kinnitavad Ahtme gümnaasiumi mudilaskoori lauljad Sofia Spiridonova ja Anastassija Prokofjeva. "See on meie esimene laulupidu ja kõik on suurepärane. Õpetaja on meil väga hea, kuigi vahel ka range."

Ahtme kunstide kooli õpilane German Kabantšuk on juba neljandal laulupeol. "Mulle meeldib kooris laulda ja mulle meeldib laulupeo atmosfäär, see, et korraga laulab väga palju inimesi."

Lastekoori lauljad Orina Jakovleva ja Maria Iljitšova ütlevad samuti, et laulda on vahva. "Algul, kui avad lauliku, on tunne, nagu vaataks sealt vastu mingi arusaamatu nootide jada, aga kui hakkad sellest juba aru saama, kõlab kõik väga ägedalt."

Laulupeo õhkkond on tüdrukute meelest eriline ja sütitav.