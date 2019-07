Aivar Kriiska puurib rohkem kui seitsme tuhande aasta tagust Narva kultuuri

Vihmasadudele vaatamata on meeleolu hea nii kaevajatel kui ka arheoloogidel. Üks meie kaevajatest ütles eile ägeda äikesehoo ajal, kui olime märjad nagu kassid ja külmast kanged, et tema küll ei vahetaks seda sadu kaevandi kõrval vihmase ilma vastu soojas kodus. Nii ta on. Meil on probleemkaevamised, kus ei loe aeg, vaid täpsus. Et tööd on veel suures osas finantseeritud ekspeditsiooni liikmete eneste poolt, siis ei ole meil ka aja kannustust − erinevalt enamikust tänapäevastest arheoloogilistest töödest Eestis, mis on seotud päästeuuringutega. Seal on iga tund arvel.