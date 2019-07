Uku Suviste laulis Toila Mereresto avatuks

Uku Suviste astus Mererestos üles koos kitarrist Peter Põderiga festivali "7 linna muusika" raames ja tõi Toila sadama uuenenud söögikohta täismaja.

Maja avatumaks

"Meil on väga hea meel, et nii palju rahvast kohale tuli. Maja võiks vist suurem olla," arutles Toila sadamakõrtsi uus rentnik Sander Lillepuu, kes nimetas koha ümber Mererestoks.

Need, kes majja ei mahtunud, seekord terrassil istudes kontserdist täies mahus osa ei saanud. Lillepuu sõnul on tulevikus plaanis aknapinda suurendada − see teeks maja avatumaks. Sel juhul näeksid ka terrassil istujad, mis sees toimub.

"Kurb on see, et kõik ei ole valmis nii, nagu me tahame. Ka kogu mööbel ei jõudnud kontserdi ajaks kohale," rääkis Lillepuu.

Kolmapäevast on Mereresto avatud einestajatele. Lillepuu sõnul on kavas pakkuda nii à la carte- kui grillmenüüd. Menüü peaks rõõmustama nii kala- kui ka lihasõpru ja sealt ei puudu ka eksootika känguruliha näol.

"Toitude kohta olen juba kuulnud head tagasisidet. Pingutame selle nimel, et saaksime oma visiooni täielikult ellu viia," rääkis Lillepuu, kes peab paralleelselt restorani Võsul.

Muusikalainel jätkatakse aga juba eeloleval nädalavahetusel. 20. juulil esitleb Mereresto Rootsi bändi Made in Stockholm. Kontsert on tasuta, nagu ka pühapäeval toimuv "Toila sadama rock & jazz", kus on peategelaseks Hendrik Sal-Saller. Tema seljatagust ei kindlusta seekord mitte Smilers, vaid džässmuusikud. Nii saavad uue kuue nii mõnedki rokiklassikasse kuuluvad teosed, aga ka tuntud hitid Sal-Salleri sulest.

Uued kontserdipaigad

21. juulil pannakse ühtlasi punkt "7 linna muusika" festivalile, mille 15 kontserdist peaaegu pooled toimuvad Toila vallas.

Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk ütles, et viimastel aastatel on püütud kaasata uusi partnereid, näiteks Toila spaa restorani Mio Mare, Toila pargi kohvikut ja sellest suvest ka Toila Mererestot.

"Eks uusi kohti tuleb toetada, et need saaksid hästi toimima ja rahvale tuttavaks. Samas iga kontsert, mille vastu me huvi tekitame, tekitab publikus huvi kogu festivali vastu − klient tutvub terve kavaga ja see on ka festivali korraldajatele lisaväärtus," rääkis Pukk.