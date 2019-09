Lüganuse volikogu kirjutas 20aastase võla korstnasse

Kiviõli linn andis Kiviõli soojusettevõttele laenu juba 1990. aastate alguses. Ettevõte tasus kaks kolmandikku laenust paarkümmend aastat tagasi, kuid viimane, rohkem kui 7000eurone osa, millele on aastatega lisandunud umbes 4000 euro jagu intresse, on kõik need aastad tasumist oodanud. Nüüd pöördus Kiviõli Soojus Lüganuse volikogu poole palvega kustutada laen, et nemad saaksid investeerida selle summa avalikku sauna.