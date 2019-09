Kohtla-Nõmme autokino õhtu tõotab tulla lõbus

Õnnestunud algatus saab nüüd jätku. Seekord saab vaadata 2018. aastal kinodesse jõudnud lustakat komöödiat "Õnne ja tervist!", mille režissöörid on Mark Gorobets, Arman Marutjan ja Leonid Margolin. Kolm erisugust armastuslugu, kolm erisugust kultuuritausta. Vene rahvusest noorpaar arvab, et just nende pulmapidu peab olema parim, pulmavideo aga kõige ilusam. Paraku on pruudi sõbrannad suured lobamokad, vanemad pole pulmadeks sootuks valmis, pruudi kirju minevik ähvardab aga pulmapeo üldse nurjata. Tatarlastel on kombeks, et uudis laste abielu kohta tuleb sugulastele nagu välk selgest taevast. Põlise moskvalanna armeenlasest peigmees austab oma rahvustraditsioone, see omakorda aga tekitab suuri pingeid suhetes pruudiga. Kolmele noorpaarile jääb üle soovida vaid õnne ja tervist, sest armastusest neil puudust pole!