"Narva jaam" raputas taas piirilinna

Raul Saaremets, kes esimesel SNil astus üles kollektiivi Una Bomba koosseisus ja äsjasel festivalil keerutas plaati, nimetab SNi vol 2 klubilikumaks ürituseks.

Lausa kohustuslik üritus

Põhjenduseks toob ta selle, et mullu Kreenholmis toimunud kontserdid olid hoopis teistlaadses keskkonnas − rippusid küll sealjuures ilmast − ja meenutasid seetõttu rohkem festivali.

"See, kui festival ühest kohast teise liigub, on iseenesest hea. Kuigi Kreenholm on nii võimas keskkond, et sellest loobuda on kahju. Aga see on korraldajate valik − saan aru, et on vaja kasutada ka Vaba Lava potentsiaali," räägib Saaremets.

DJd ja muusikaideoloogi pani imestama, et väga noori oli SNil suhteliselt vähe. "Võib olla mitu põhjust. Vahest on neile liiga kallis kusagile kaugele tulla. Teine asi, et kohapeal pole eriti väljas käimise kogemust − ehkki Narvas on mõned ööklubikesed olnud. Silma torkas ka see, et suuremalt jaolt koosnes publik eestlastest. Narvas eeldaks, et isegi kui korraldajad on eestlased, võiks vähemalt pool publikust venekeelne olla. Aga äkki on integratsioon juba nii edukas olnud, et me lihtsalt ei tee vahet, mis rahvusest keegi on," arutleb Saaremets.

Dr Das, kodanikunimega Aniruddha Das,

Asian Dub Foundationi asutajaliige ning bassi- ja tablamängija: FOTO: discogs.com "Publiku energia ja reaktsioonid näitasid, et meie kohalolek oli midagi enamat pelgast meelelahutusest. Paljudel festivalidel mänginuna põrkun enamasti tülpinud mentaliteedi ja küünilisusega − kuni selleni välja, et tunnen soovi muusikaga lõpparve teha. Noortest inimestest meie Narva kontsertidel õhkus aga tungi midagi ise luua ja ära teha. Jätkupidu klubis Ro-Ro oli samuti võrratu, meenutades mulle 30 aasta taguste post acid house'i pidude toimumispaiku, kus õppisin esitama elektroonilist muusikat. Loodan väga sedasama tunnet oma eelseisval eksperimentaalmuusika tuuril Šveitsis taas kogeda."

Rääkides SNist laiemalt, leiab ta, et sellise festivali tüüp peaks olema lausa seadusesse sisse kirjutatud. Nagu näiteks riigiasutustesse tuleb praegu tellida kunstiteos hinnaga, mis sõltub kogu hoone maksumusest. "Selline festival peaks olema tegelikult kohustuslik vähemalt võtmetähtsusega maakonnas. Et riik käiks end näitamas. Sellist asja lihtsalt peab tegema. Kultuur teebki meid selleks, kes oleme. Kui see loomulikult ei toimu, tuleb seda teha kohustuslikus korras."

Saaremets, kes koos Ivar Murdiga teeb "Mägede hääle" festivali Kohtla-Nõmmel, leiab, et tema festival SNiga ei konkureeri, sest suurt publikukattuvust pole; ehkki osa esinejaist kattusid: nublu, Psychoterror, YASMYN, Saaremets ise.

Detailideni läbi mõeldud

Dima Zavjalovil Peterburist on oma videoblogi "Dnevniki Zavvi", kus ta räägib peamiselt tänapäeva muusikast, sh suurtest festivalidest, mida külastab. Zavjalov on näiteks "Tallinn Music Weeki" külaline juba 2015. aastast, aga "Station Narvat" iseloomustab ta kui progressiivselt mõtlevate tänapäevaste inimeste kokkusaamise kohta.