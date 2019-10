Larissa Sõduri "Unistused ja reaalsus" Jõhvi linnagaleriis

Tegemist on Sõduri 55. isikunäitusega ning selle tarvis valis autor välja need tööd, mis kirjeldavad teda ennast kõige ilmekamalt ja mitmekülgsemalt: siin on nii portreid, maastikumaale kui ka abstraktsioone... Autorile on iseloomulik positiivne ja optimistlik ellusuhtumine, mida ta annab edasi ka oma maalides.