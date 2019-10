Kirjanike dessant on tänavu keskmisest poeetilisem

"Kas tead, kes on Häniläne? Ja et sellenimelisi kirjanikke on lausa kaks? Ühega neist − võrukeelse luuletaja Mariina Paesaluga − on meil 5. novembril võimalus tuttavaks saada. Tiia Kriisa nimi seevastu tutvustamist ei vaja. Aga kas tead, et lisaks näitlemisele on ta kirjanik ja Eesti "Eurovisiooni" pikaaegse eestvedaja Mart Normeti ema?

Kolmas külaline, NUKU teatri kommunikatsioonijuht ja kirjanik Peep Ehasalu ei saa kindlasti olla igav inimene. Ja meie oma kandi mees, tõlkija ja luuletaja Aarne Puu tuleb otse Poolast! Aga see pole veel kõik! Lisaks kirjanikele esineb meile konkursi "Annetekoda" võitja, laulja Mirtel Põdra!" kirjeldab Jõhvi keskraamatukogu peaspetsialist Anne Kippar.

Aga ilma naljata − kes need seekordsed dessantnikud on? Häniläne ehk Motacilla flava on västriklaste sugukonda kuuluv linavästrikust veidi väiksem lind. Tema, kes oli muide 2006. aasta lind, tegelikult vist Jõhvi ei tule − vähemalt koos kirjanike dessandiga mitte. Tuleb aga napilt kaks aastat EKLi liige olnud proua kodanikunimega Mariina Paesalu (1953), kes on terve oma töömehe elu olnud kooliõpetaja, aga nüüd kirjutab võrukeelset luulet. "Temalt on ilmunud mitu paksu luulekogu. Asta Põldmäe ja Doris Kareva hindavad tema luulet väga kõrgelt," räägib EKLi projektijuht Veronika Kivisilla, kes tuuri koostab.

Aarne Puu (1948) elab juba aastaid Krakowis ja tema elutöö on olnud vahendada nii eesti kirjandust poola keelde kui ka vastupidi. Ta on ka ise luuletaja ning temalt on ilmunud mitu luulekogu. "Väga hea autor on! Lüürilisemat laadi ja heas mõttes vana kooli luule," ütleb Kivisilla.

Tiina Kriisast (1941) tuntum on tema teatripedagoogist ja lavastajast abikaasa Ingo ning poeg − nagu Kippar juba ütles −, Eesti "Eurovisiooni" pikaaegne eestvedaja Mart Normet. Kriisa on kirjutanud nii luulet kui ka proosat, teatritekste, kirjanduskriitikat ning esseesid.

Dessandi pesamuna Peep Ehasalu (1966) on kirjutanud nii lastele kui ka täiskasvanutele ja eelkõige loodusluulet. Ehasalu ütleb enda kohta, et hakkas ennast n-ö päriskirjanikuks pidama alles pääle seda, kui mullu nomineeriti tema "Roomaja. Romaan armastusest".

"Enne seda oli kirjandus minule mäng − seda sõna parimas mõttes. Mäng pole sugugi väheoluline. Oled sa laps või täiskasvanu, sa pead mängima! Kui sa ei mängi − mõtete, sõnade, olgu või mängunuppudega −, suretab see ühel hetkel mõistuse. Minule on huvitav, kuidas lugejad kirjandust vastu võtavad, ja sestap osalengi suure põnevusega esimest korda kirjanike tuuril," ütleb Ehasalu.

Veronika Kivisilla tunnistab, et tänavused dessantnikud pole vahest nii tuntud kui varasemad, aga kõik autorid on põnevad ning väärivad tutvumist. Naise sõnul on juba mitu aastat olnud tavaks, et kõik kirjanikud, kes soovivad dessandil osaleda, annavad sellest septembri alguseks teada. Kõik soovijaist ei pääse alati tingimata läbi sõela − osa on juba käinud, osal pole viimasel ajal uusi teoseid ilmunud: "Tahaks, et need kirjanikud ikka ka vahelduksid." Veel proovib Kivisilla arvestada, et konkreetne ekipaaž koosneks inimestest, kes omavahel ka klapiksid.

"Kui otsida Virumaa ekipaaži kohta ühisnimetajat − pigem sobibki nende publikuks see, kes oskab hinnata lüürilisemat luulet. Põnev on see, et ega kõik dessantnikud üksteist omavahel ka eriti tunne − ühine dessant liidab ning teeb tuttavaks. EKLiski on tulblisti üle 300 liikme ja kui paljud neist üksteist tunnevad?! Mitte kõik," ütleb Kivisilla.