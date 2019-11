"KinoFF" lõppes Narvas, et Kohtla-Järvel kohe jätkuda

"Narvas korraldati mitu selle filmi seanssi ja need kõik osutusid väga populaarseteks. "KinoFFi" üllatuseks olid Prantsuse virtuaalse reaalsuse (VR) filmid, mida näidati loomeinkubaatoris Objekt. Need olid vaatajatele midagi uut. Inimesed tulid uudistama, mis see VR-film üldse on. Lemmikuks osutus VR-film impressionistidest, mis aitab kunstnike teoste maailma sisse saada," ütleb Saar. Publikut oli kõikidel "KinoFFi" Narva seanssidel kokku tuhande inimese ringis.

Darja Saare sõnul on PÖFFi kohalikku kõrvalfestivali "KinoFF" vaja, sest pelgalt mõne PÖFFi filmi näitamisest maakonnas ei piisa, et kohalikku publikut äratada. Saar ütleb, et talle on isiklikult südameasi, et PÖFF Ida-Virus taaskäivituks. Ilmselt mõistetavatel põhjustel leiti sobivaks nišiks Vene filmid ning tänavusel "KinoFFil" näeb kaheksat Vene filmifestivalile "Kinotaurus" esitatud filmi. Ning programmid on piirilinnas ja põlevkivilinnas identsed. Produtsent põhjendab seda sellega, et kahe linna elanikud ei käi eriti üksteise juures kultuuri nautimas − pole sellist harjumust.