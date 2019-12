Seltskonnatantsurühm Reverans tegi Venemaal debüüdi

Seitse aastat tagasi tulid aktiivsed pensionärid Kohtla-Järve Vahtra loomekeskusesse kokku, et Olga Halliksaare juhendamisel tantsima õppida. Üheskoos asusid nad selgeks õppima tantse, mille tuntud koreograafid spetsiaalselt eakatele tantsuhuvilistele loonud olid. Algul käisid naised rühmas eelkõige selleks, et endal tuju tõsta ja oma head füüsilist vormi hoida, kuid protsess haaras neid niivõrd, et peagi söandasid nad ka lavale astuda. Aasta hiljem asus noor isetegevusansambel Kohtla-Järve kultuurikeskuse loomekollektiivide nimekirja täiendama ning sai ilusa nime − Reverans.

Tantsude seadmisel on Olga Halliksaarele abiks 30 aasta pikkune isiklik tantsustaaž ning Tallinnas seenioride tantsuõpetajate koolitustel ning Peterburi õppejõudude kursustel ja meistriklassides omandatud teadmised. Halliksaar on lõpetanud muusikakooli ja tegelnud balletiga ning õppinud Virve Vuntuse ja Urve Kilgi käe all eesti tantse.

Publik võtab Reveransi südamlikud kompositsioonid alati suurepäraselt vastu, tantsijad aga jagavad publikuga meelsasti oma head tuju. Hea meelega tantsivad kollektiivi liikmed nii laval kui ka mitmesugustel rahvapidustustel ja muudel üritustel. Kollektiivi on korduvalt esinema kutsutud Jõhvi, Rakveresse ja Tallinna, sageli on nad osalenud ka Lõuna-Eesti kala- ja sibulalaatadel. Möödunud nädalal suundusid nad esimest korda piiri taha, et panna oma jõud proovile Leningradi oblastis Leskolovo kultuurimajas toimunud V festivalil-konkursil "Tants − hinge poeesia".

"See oli täiskasvanute konkurss, millest võisid osa võtta tantsijad viies vanuserühmas alates 18. eluaastast," rääkis Olga Halliksaar. "Me registreerusime 45aastaste ja vanemate tantsijate rühma ning osutusime selles vanuse poolest kõige vanemaks, kogemuselt aga vist kõige nooremaks. Närveerisime ikka kõvasti, sest Leskolovosse olid kokku tulnud väga hästi ette valmistunud tantsukollektiivid tervest Leningradi oblastist."

Kokku esitati konkursil seitsmes kategoorias 59 tantsu, kohlajärvelased astusid üles nelja tantsuga. Stiliseeritud rahvatantsude kategoorias pälvis Reverans II astme laureaadi diplomi ning estraadi-lavatantsu eest III astme laureaadi diplomi.