Jõhvis näeb imekaunist balletti "Pähklipureja"

Tšaikovski "Pähklipureja" on helilooja tuntumaid ja armastatumaid teoseid, mille muusika on inspireerinud paljusid koreograafe jutustama tantsukeeles E. T. A. Hoffmanni ja Alexandre Dumas´ seeniori värvikat jõulumuinasjuttu.

Ben Stevensoni peetakse tänapäeva Ameerika balletikunsti olulisemaks kujundajaks. Ta on peaaegu kolmkümmend aastat olnud Houstoni balletiteatri kunstiline juht, kelle juhtimisel on trupp kasvanud rahvusvaheliselt tunnustatud balletiteatriks. Aastast 2003 on ta Texase balletiteatri kunstiline juht. Tema lavastused on pälvinud mitmeid nimekaid auhindu ja kiidusõnu kriitikutelt ning on etendunud Opéra de Paris´s, Kanada rahvusballetis, La Scalas, Baieri riigiooperis, Londoni City Ballet´s jm.