Sillamäe kultuurikeskuses sütitavad publikut mustlastantsud ja -laulud

Kollektiivi nimi pärineb Hispaaniast ning tähendab tõlkes "Päikese all". Ansambli juhi sõnul on see nõnda ajalooliselt välja kujunenud: algul tegelesid innustunud tantsijannad flamenkoga − sealt ka nimi. Ajapikku sukeldusid nad mustlaskultuuri, kuid ei hakanud uut nime välja mõtlema, sest mustlastantsud on sama väljendusrikkad ja päikeselised.