Rahvamajade nädal tutvustab seal tegutsevaid inimesi ja kollektiive

Eesti rahvamajade ühing on võtnud selle aasta eesmärgiks tutvustada ja tunnustada rahvamajades tegutsejaid. Olgu need lavapealsed või lavatagused inimesed, saalis viibivad taidlejad või publik − kõik nad annavad oma panuse Eesti kultuurielu rikastamisse ja rahvamajade elujõulisuse tagamisse. Teist korda toimuva teemanädala laiem eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest.