Julia Yanchenko kannab kogetud tunded lõuendile

Näitust avades rõhutas Julia Yanchenko, et on iseõppija ja hakkas joonistama alles 2016. aastal. Kunstiteadmisi kogub ta raamatutest ja kolleegidega suheldes ning unistab veel paljutki õppida − maailmas on ju nii palju kaunist, mida jäädvustada tahaks.

Hundid köidavad kunstnikku oma iseloomuga. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Esmalt tegin ühe portree, seejärel teise ja nii see on läinud. Olen palju reisinud ja kandnud kogutud muljed maalidele. Pildid olen alati saatnud koju emale − tema on minu loomingu hoidja," rääkis kunstnik.

Nõnda on kokku saanud päris suur pildikogu ning kodumaale naastes otsustas Yanchenko oma loomingut ka kaasmaalastele tutvustada. "Näituse avamisele ma algul ei mõelnudki, aga mul on palju tuttavaid, kes kõik tahtsid mu töid näha," selgitas ta.

Julia Yanchenkole meeldib joonistada loomi, eriti hobuseid. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ehkki Yanchenko jõudis kunsti juurde suhteliselt hiljuti, on ta juba saavutanud märkimisväärset edu: tema töid leidub erakogudes Eestis, Soomes, Kanadas, Ameerikas, Austraalias, Liechtensteinis, Iirimaal ja Suurbritannias ning mõned tema tööd on pälvinud rahvusvaheliste konkursside žürii kõrge hinnangu.

"Olen uhke, et minu looming mööda maailma ringi rändab, kuid kõige rohkem on mul hea meel selle üle, et minu meelest parimad tööd on praegu kodumaal ja neid näevad ka kohtlajärvelased," sõnas ta.

Tegemist on Julia Yanchenko esimese isikunäitusega, kuid viimaseks ei jää see kindlasti. Näitust korraldada aidanud galeristi Helgi Koplioru sõnul on juba plaanis uus näitus Kohtla-Järve põlevkivimuuseumi valges saalis.