Hõimupäevadel tulevad Ida-Virumaal pärimusmuusika kontserdid ja konverents

Akadeemik Karl Pajusalu (Tartu ülikool) toob ettekandes "Kirde-Eesti keeleline kujunemine" esile, et kui otsida läänemeresoome keelte algkodu, siis neist mitme puhul võib selleks pidada Virumaad. "Eriti just ajaloolise Virumaa idaosa on olnud juba muiste hõimu- ja keelerikas. Sealse põlisrahvana on tuntud vadjalased, kes on jätnud jälgi kirde- ja idaeesti murdesse. Kirde-Eestis on aga elanud ka isureid ja teisi läänemeresoome ning hiljem ka slaavi hõime, lõpuni pole veel selgitatud poluvertsikute keele juuri. Kes ikkagi olid tšuudid, kelle järgi sai Peipsi järv oma venekeelse nimetuse?" toob ta välja küsimusi, millele püüab konverentsil vastata.