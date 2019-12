Kiviõli vallamaja ees tuleb koolidirektori toetuseks taas meeleavaldus

Teisipäeval kell 17 toimub Kiviõlis, Lüganuse vallavalitsuse saalis volikogu istung, kus opositsioon kavatseb esitada umbusaldusavalduse praegusele vallavalitsusele. Volikogu eestseisus ei pidanud vajalikuks kogu Eestis suurt tähelepanu äratanud Heidi Uustalu ametist tõrjumise teemat volikogus arutada.

Meeleavalduse registreeris politseis volikogus opositsiooni kuuluv reformierakondlane ja endine Lüganuse vallavanem Andrea Eiche. "Kõik, kes soovivad veel arvamust avaldada, on oodatud 17. detsembril kell 16.45 vallamaja ette meelt avaldama," ütles Eiche, kelle sõnul on talle mitmed inimesed öelnud, et lisaks allkirjade kogumisele tuleks veel volikogule ja vallavalitsusele näidata, mida kogukond asjast arvab.

Oma osalemisest meeleavaldusel on juba teatanud ka osa piirkonna ettevõtjaid. Nad on lubanud minna volikogu istungile lootuses, et koalitsioonipoliitikud leiavad aega nendega kohtumiseks. Sel nädalal ei tulnud 17 kohaliku ettevõtjaga kohtuma ükski koalitsioonisaadik.

Sotsiaalmeedia erinevates rühmades levivad meeleavaldusel osalemise üleskutsed. Näiteks Kiviõli kogukonna Facebooki grupis Märgatud Kiviõlis on kirjas: "Toimub volikogu istung, kus esitatakse umbusaldusavaldus vallavalitsusele alatul viisil Kiviõli 1. Keskkooli direktori vallandamise eest. Ärme lase sellisel ülekohtul Eesti Vabariigis aset võtta. Võtke kaasa ID kaart ja südametunnistus."

Järgmisel teisipäeval korraldavad Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ka tunniajalise hoiatusstreigi, millega nõutakse Heidi Uustalu ennistamist kooli direktoriks. Põhjaranniku teadaolevalt on see Eestis esimene õpetajate hoiatusstreik, mis pole seotud mitte palganõudmiste, vaid millega protestitakse koolipidaja ehk kohaliku omavalitsuse otsusele, vallandada koolidirektor.

Kiviõli vallamaja ees toimus eelmine meeleavaldus, 5. detsembril, mil sinna kogunesid põhiliselt Kiviõli 1. keskkooli õpilased ja õpetajad. Hoolimata sellest protestiavaldusest otsustas vallavalitsus samal hommikul toimunud istungil ikkagi Heidi Uustalu vallandada.

Vallavalitsus oli seisukohal, et Heidi Uustalu koolidirektorina jätkamisel ei ole töörahu tagamine võimalik. “Leida tuleb uus inimene, poliitiliselt neutraalne, kes toob kooli värskust ja uue hingamise ning, kes suudaks tõsta ka Kiviõli I Keskkooli aastaid languse tendentsis olevat õppetaset tagamaks kooli jätkusuutliku arengu. Koolijuht peab olema inimene, kes on ka reaalselt koolis kohapeal, tegutseb pühendunult ning kohalikust poliitikast segamatult,” selgitas vallavanem Viktor Rauam, kes märkis muuhulgas, et neli õpilast kavandasid kooli ruumides toimunud Reformierakonna noorte koosolekul vallavõimu kukutamist.

Vallavalitsus taunis pressiteate vahendusel ka laste poliitilistesse aktsioonidesse kaasamist, pidades silmas hommikul Lüganuse vallavalitsuse ees toimunud meeleavaldust.

Uustalu vallandamine on kohalikus kogukonnas tekitanud suure pahameeletormi ning see teema on kerkinud tulipunkti kogu riigis. Heidi Uustalu toetuseks on kogutud 1500 allkirja, Lüganuse vallavõimude otsust on tauninud juhtkirjas ja kommentaarides enamik üleriigilisi meediakanaleid ja ka paljud haridusega seotud organistatsioonid ning avaliku elu tegelased.