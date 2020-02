Sillamäe muuseum annab välja vanu nukke tutvustava raamatu

Nukud toodi hoidlatest välja, et neid pärast pikka vaheaega taas linnaelanikele näidata, aga ka seetõttu, et muuseumi töötajail on plaanis välja anda sellele kollektsioonile pühendatud raamat.

Kuna eksponaatide arv on liiga suur − üle kolmesaja nuku −, hakatakse väljapanekut pidevalt muutma ja uuendama: esialgse kava kohaselt iga kahe nädala tagant.

Sillamäe muuseumi direktor Aala Gitt märkis, et mõned aastad tagasi oli see nukunäitus nende püsiekspositsioon. Tema sõnul on vanaaegsed mänguasjad külastajate seas alati väga populaarsed, sest poest selliseid praegu ei leia: siin saab näha Saksa Demokraatliku Vabariigi pioneeri, läinud sajandi alguse kokkupandavaid nukke, 130 aasta vanust nukuvankrit, tselluloidist pupsikuid ja palju muudki põnevat, mida ei mäleta kõik tänapäeva vanaemadki. Gitt on veendunud, et pärast pikka vaheaega tahavad sillamäelased ja linna külalised seda kõike taas uudistada. Peale on kasvanud ka uus põlvkond, kellele vanavanaemade nukud samuti kindlasti suurt põnevust pakuvad.

Aleksandr Popolitov ütles, et varem teda "tüdrukute" mänguasjad ei huvitanud, ent Marina Tee rikkalik kogu ja nende omanik ise avasid talle väga huvitava kultuurikihi ja uue eluvaldkonna. "Kui uurida nende nukkude ajalugu, siis sellest saaks kirjutada paksu ja köitva raamatu," arutles ta. Nüüd hakkavad tema unistused täide minema: vaevanõudvat tööd selle raamatu väljaandmiseks on juba alustatud ning tänavu näeb see ka ilmavalgust.

"Algul tahtsime trükkida muuseumi püsiekspositsioonidele pühendatud kataloogid, kuid nendest tulid köitvad raamatud ühes illustratsioonide ja pajatustega," rääkis Aala Gitt. "Paljud külalised hakkasid küsima, kas neid ei saaks soetada, seepärast suurendasime tiraaži. Nüüd on jõudnud järjekord nukukollektsiooni kätte − see kahes keeles ilmuv raamat saab olema Sillamäe muuseumi väljaannete nimekirjas juba kolmeteistkümnes."

Näitus jääb avatuks vähemalt suveni. Selle aja jooksul tehakse kõige huvitavamatest nukkudest fotod ning pannakse kirja neist igaühega seotud legend või lugu. Palju infot tulevase raamatu tarvis on muuseumi töötajad juba kokku kogunud, veebruari lõpus aga tuleb Sillamäele Marina Tee ise, et jutustada sellesse kollektsiooni kuuluvate nukkudega seotud lugusid. Kõige põnevamad neist leiavad samuti koha uues väljaandes.