Jõhvi nukuteatri uuenenud saal ootab publikut

"Ehkki nukuteater Lepatriinu tegutseb Jõhvis juba ammu, mäletavad ja teavad vist vähesed, et meil on oma vaatesaal, sest üle kümne aasta andsime me vaid külalisetendusi," rääkis Jelena Vaher. "Omal ajal andsime etendusi ka siin, ent külalisetenduste graafik oli niivõrd tihe, et muuks meil aega ei jäänudki. Tänu Pargi keskuse avamisele ei asu meie maja nüüd enam äärelinnas mahajäetud garaažide kõrval, vaid linnakeskuses. Seepärast otsustasime, et nüüd on aeg ka meie väikesele teatrisaalile Hariduse tn 3 taas elu sisse puhuda."

Kuna seal hakkavad lisaks Lepatriinule endale etendusi andma ka teised teatrid, on majal silt "Jõhvi nukuteater". Jelena Vaher usub, et publik leiab sinna tee, seda enam, et piletid on taskukohase hinnaga: 4-5 eurot.