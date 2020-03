Kohtla-Järve ja Toila panid mänguväljakud kinni

"Neid, mis on ühistute hoovides, me muidugi kinni panema ei hakka," ütles linnapea Ljudmila Jantšenko. "Vironia kaubanduskeskuses saime omanikuga kokkuleppele, et turvamees jälgib olukorda ega lase suurematel seltskondadel koguneda. Pingid pandi seal juba kinni ja wifit kasutada ei saa."

Jõhvi ja Lüganuse hoiavad silma peal

"Tegeleme teavitustöö ja pistelise kontrollimisega," ütles vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm, lisades, et vähemalt kaks korda päevas sõidetakse need kohad läbi ja mingit "uputust" pole seni täheldatud.

"Suurem osa probleemsemaid noori koguneb mujal, need kohad on ka politseile teada ja neid kontrollitakse. Mänguväljakuid kasutavad viisakamad inimesed ja eriti linnades ei tahaks inimestelt seda võimalust ära võtta," põhjendas vallavanem Viktor Rauam. "Jälgime olukorda paar päeva ja kui seal hakkavad rikkumised, lähevad väljakud ilmselt esmaspäevast kinni."

Alutagusel lähtutakse vajadusest

"Meie olukord on natuke teistsugune kui linnades," ütles vallavanem Tauno Võhmar. "Elanikud on üldjuhul teadlikud ja käituvad üsna korralikult, Mäetaguse välijõusaalis näiteks oli nii eile õhtul kui täna hommikul null inimest. Me teeme oma otsused kohe, kui probleem tekib, aga praegu me selliseks sulgemiseks vajadust ei näe."