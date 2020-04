Jüriöö tuled süttivad tänavu koduõuedel

Lõke, tõrvik või küünal

"Olime märgutulede ketis osalemiseks valmis ka tänavu ja lootsime, et saame kampa teisedki vallad, aga kahjuks ei ole see praegu võimalik. Aga sellegipoolest ei jää jüriöö tuled süütamata − lihtsalt igaüks saab seda teha oma kodus," ütles Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse juht Anne Uttendorf.

Üle-eestilise aktsiooni algust tähistab kolmapäeval, 22. aprillil kell 21 Eestimaa südames süttiv märgutuli, mis kutsub eestlasi üle kogu maa koduhoovides jürituld süütama. Oma koduhoovis võib süüdata lõkke, tõrviku, küünla või muu märgutule, järgides seejuures tuleohutuse nõudeid. "Tule süütamisega saab näidata, et rahvas suudab ühte hoides, kuid üksteisega mitte kohtudes keerulise aja alistada," ütles Paide ajakeskuse Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu.

Tagasi juurte juurde

"Praegusel muutlikul ajal on olulisem kui kunagi varem pöörduda tagasi oma juurte juurde ja väärtustada maarahva traditsioone, mis on aidanud Eesti rahval rasked ajad üle elada. Näitame, et Eestimaa küla elab," lisas Õunapuu.