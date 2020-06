Suvefestivalid toimuvad kitsamate raamide kiuste

Kui juunikuusse kavandatud suuremad üritused, nagu näiteks Narva linnapäevad või Avinurme tünnilaat, jäävad ära või näiteks Narva energiajooksu toimumisaeg on nihutatud 11. oktoobrile, siis alates juulist peaks suveürituste karussell tasapisi hoogu üles võtma.

"Seitsme linna muusika"

Kuigi Eesti Kontsert teatas aprilli lõpus kõigi suvefestivalide ärajäämisest, mis puudutas ka Ida-Virumaa pikima ajalooga suvemuusikafestivali "Seitsme linna muusika", on Jõhvi kontserdimaja nüüdseks otsustanud juulis korraldada siiski festivali eriprogrammi.

Kontserdimaja direktori Piia Tamme sõnul tähendab see 11 kontserti maakonna eri paikades ajavahemikus 2.-18. juulini. "Kuna piirid on jätkuvalt kinni, siis me välisesinejatega programmi teha ei saa, nagu alguses plaanisime, aga siia tulevad paljud Eesti muusikud, kes pole siia väga tihti jõudnud, näiteks Erkki Pärnoja, Raivo Tafenau ja paljud teised. Peamiselt on need vabas õhus toimuvad kontserdid, samuti öökino Toilas Oru pargis," rääkis ta.

"Võtsime selle ette ainult sellepärast, et meie head koostööpartnerid maakonnas andsid selge signaali, et teeme ikka. Loome mõnusa meeleolu, arvestades kehtivaid reegleid," ütles Tamm.

Tuletorni muusika Rannapungerjal

Kangurite perekond korraldab juba 11. korda Peipsi ääres Rannapungerja jõe suudme juures Tuletorni kontserdi. Kui varasemad festivalid on kestnud kaks päeva, siis tänavune on ühepäevane − 25. juulil −, aga see otsus oli tehtud juba enne koroonapuhangut.

Milliseid tingimusi peavad avalike ürituste korraldajad täitma juunis ja juulis? Avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid, on lubatud alates 1. juunist. Korraldajad peavad tagama 2+2-reegli järgimise ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.

on lubatud Korraldajad peavad tagama 2+2-reegli järgimise ja desinfitseerimisvahendite olemasolu. Juunis tohib siseruumides olla maksimaalselt 50% täitumus , kuid mitte rohkem kui 100 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem), ja õues mitte rohkem kui 100 inimest .

olla maksimaalselt , kuid mitte rohkem kui (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem), ja mitte rohkem kui . Juulis tohib siseruumides olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Pille Lukin-Kangur sõnas, et sel festivaliplatsil polegi kunagi korraga üle tuhande inimese olnud ja seal on ruumi ka inimeste hajutamiseks. "Kuna uusi nakatunuid on viimasel ajal Eestis juurde tulnud väga vähe, siis loodame väga, et piirangud leevenevad juuli lõpuks veelgi," ütles ta. "Kui peaks tulema uus puhang, siis oleme valmis ka selleks, et loobuda. Aga praegu ei tahaks jätta korraldamata − tahaks, et elu hakkaks uuesti käima. Tuleb lihtsalt kohaneda," ütles ta.

Tänavuse festivali avavad lastekontserdiga näitlejad Robert ja Maria Annus. Teiste seas astuvad biitlite lugudega üles Marten Kuningas ja Robert Linna, Otsa muusikakooli noored kannavad ette Andres Valkoneni omaaegse menubändi Väntorel lood ja maestro Valkonen tuleb ka ise lavale. Kontserdi lõpus kõlab Eesti tantsumuusika klassika: Pearu Paulus ja 2 Quick Start.

