Tallinlased tutvustavad sillamäelastele taas oma dekoorikunsti

"Stuudiolased harrastavad erisuguseid tehnikaid, elukutselisel kunstnikul ja pedagoogikamagistril Ilona Matsonil aga on rohkelt oskusi ning teadmisi kujutava kunsti ja tarbekunsti vallast," rõhutas Sillamäe raamatukogu töötaja Tatjana Borissova. "Bastori stuudios käivad harjutamas nii täiskasvanud kui ka lapsed ning kahtlemata on neil, mida publikuga jagada."

Églomisé tehnikat tuvustades selgitavad näituse korraldajad külastajatele, et see sai alguse III−IV sajandil. Vana-Roomas dekoreeriti kuldamistehnikas traditsiooniliselt amforaid, esemetele kanti pereportreid, olustikusüžeesid, näiteks jahi- ja tsirkusestseene jne. XVIII sajandil läks see tehnika tänu Louis XV ja seejärel ka Louis XVI isikliku dekoreerija Jean-Baptiste Glomy pingutustele Prantsusmaal moodi, saades oma nimetuse samuti meistri nime järgi. Kunstnik ise kasutas seda tehnikat Euroopas uskumatult populaarsete klaasgravüüride valmistamisel. Hiljem hakkasid juveliirid seda tehnikat kasutama pitsatsõrmuste, kõrvarõngaste, medaljonide ja tubakatooside valmistamisel.