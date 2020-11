Kultuuriseltsid kohanevad virtuaalse eluga

Projekti "Digikultuuri teema-aasta 2020" juht Martin Aadamsoo ütles, et seda projekti välja töötades ei osanud nad isegi ette kujutada, kui aktuaalseks valitud teema osutub: suurem osa paljude inimeste elust möödub praegu virtuaalruumis ning areng kulgeb seitsmepenikoormasaabastega. "See kultuur on meile tulnud selleks, et jääda," sõnas ta.