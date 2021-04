Aquaphor rajab Narva 700 töökohaga tehase

"2022. aasta märtsis alustame uue põlvkonna filtrite väikesemahulist tootmist Narvas 11 000 m² suuruses tehases, mille ehitamisega oleme juba pihta hakanud. Uue põlvkonna filtrite täisvõimsusel tootmise tehas on plaanis ehitada ja käivitada kolme-nelja aasta jooksul. Selle tehase kõige tõenäolisem asukoht oleks just Ida-Virumaal, juhul kui kõik osapooled annavad oma panuse, mis on fikseeritud kavatsuste protokollis," rääkis Shmidt.