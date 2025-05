ANVAR SAMOST Krati tehtud koalitsioonileping

Kui minna vastuolulisemate poliitikate juurde, siis on valitsuserakondade (ma ei pea silmas ainult praegust valitsust) sõltuvus ministeeriumide ja ametite võimest neid välja töötada veelgi muljetavaldavam. Meenutame, kuidas aasta alguses rääkisid kolm valitsuserakonda, et meretuuleparkide miljarditesse plaanitud toetuse mõjuhinnang ja selle aluseks olevad arvutused on valmis või kohe valmis, aga tegelikult ei suutnudki kliimaministeeriumi bürokraadid neid valmis teha. Erakondadel endal sellist võimekust polnud ja nii lagunesidki nii toetusskeem kui eelmine valitsusliit.

Eesti riigi kasvanud kulude katmiseks oleks vaja reaalset majanduskasvu, aga on vaid inflatsioon. Ametnikud saavad paraku pakkuda vaid lahendusi, mis on riskivabad või kooskõlas Euroopa Liidu üldiste narratiividega. Julgeid ideid, kui Sir Humphrey Applebyt tsiteerida, saavad kanda vaid poliitikud.

Omal ajal rahvusvahelise valuutafondi kuu peale saatmisega sündinud edukas rahareform, ühetaoline tulumaks, ettevõtete tulumaksu kaotamine ja isegi eesmärk jõuda 15 aastaga Euroopa viie rikkama riigi hulka on ilusad mälestused. Need ei saa korduda ametnike algatustena.

Mingil hetkel kümmekond aastat tagasi näis, et pikemalt võimul olnud erakonnad on ametnikest võimelised nii-öelda krati tegema, kes erinevatest ministeeriumidest ja Brüsselist poliitikad kokku kannavad. Viimane koalitsioonilepe tõestab, et kratt on tõesti olemas, aga ta on teinud edukalt leivast redeli, lasknud koalitsiooni liikmetel sinna oma allkirjad panna ja ootab nüüd malbe näoga nurgas, et meeleheitel peremees uuesti ja uuesti ideid paluma tuleks.