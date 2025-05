NÄDALA KUJU Ahti Asmann

Eelmisel neljapäeval, kohe pärast vabariigi valitsuse istungi pressikonverentsi Narva eesti gümnaasiumis, kirjutas Asmann riigimetsa majandamise keskuse juhi Mikk Marraniga alla hea tahte kokkuleppele. Eks selle sündmuse ajastamisel oli mõningane teatraalne värving, mille toel sai ka valitsus näidata, et Ida-Virumaad arendatakse. Aga sisuliselt on tähtis, et selle leppega lahenesid tulevase suurtehase jaoks nii maaküsimus kui osaliselt ka puidutarne teema.